Un capodanno “spaziale” al Circolo Gagarin

Si avvicina la fine del 2016 e Circolo Gagarin ha pensato di organizzare una grande festa pensata per tutti gli indecisi e i ritardatari che non sono riusciti ad organizzarsi in tempo per Capodanno: dalle ore 22.00 di sabato 31 dicembre porte aperte per accogliere tutti i soci e passare insieme le ultime ore dell’anno.

L’ingresso alla festa sarà, come sempre, riservato ai soci Arci e si potrà partecipare alla festa con una sottoscrizione di 10 euro che, oltre all’ingresso alla festa, garantirà brindisi e dolci tradizionali a mezzanotte. Ad allietare la serata e far scatenare gli animi ci penserà DJ Agly.

Periodo di festa ma anche di riposo: Circolo Gagarin ha quindi deciso che nel weekend di Capodanno resterà aperto solo la sera di sabato 31 dicembre, permettendo ai propri cosmonauti volontari di prendersi qualche serata di meritato riposo. Il Circolo di Via Galvani 2bis, quindi, resterà straordinariamente chiuso venerdì 30 dicembre 2016 e domenica 1 gennaio 2017.

E per chi pensa già ai buoni propositi per il 2017 il circolo propone una serie di corsi che prenderanno avvio

EX-POI: lo slogan passa e la Terra resta

Percorso di animazione teatrale per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni

11 appuntamenti, pensati a misura di bimbo, per giocare col mondo, per scoprirlo, conoscerlo e immaginarlo diverso. Con la conduzione di Elis Ferracini.

DA SABATO 7 GENNAIO 2017 – Dalle 10.30, corso riservato ai soci Arci.

Costo di iscrizione: 200€. Per informazioni o iscrizione: corsi@circologagarin.it

Corso di Computer base, prima edizione

Un corso pensato per chi vorrebbe è rimasto a digiuno di informatica, 12 lezioni per scoprire, capire e usare al meglio il proprio computer e internet!

DA LUNEDI 9 GENNAIO 2017 – Dalle 17 alle 19, corso riservato ai soci Arci.

Costo di iscrizione: 70€. Per informazioni o iscrizione: corsi@circologagarin.it