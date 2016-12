Un defibrillatore a Palazzo Estense

Da oggi anche palazzo Estense ha il suo defibrillatore. più precisamente, ce l’ha in custodia (e in uso) l’assessorato allo sport, che l’ha ricevuto in dono da ASD Runner Varese.

«Avevamo dei soldi in cassa, abbiamo avuto questa idea, che ci è sembrata di pubblica utilità – ha detto il presidente di ASD Runner Varese Rinaldo Francesca – Le società sportive dilettantistiche sono non profit: tutto quello che abbiamo diamo in beneficienza, e volevamo farne di utile alla città». Il defibrillatore portatile ha un costo intorno ai 1200 euro.

Il comune utilizzerà il defibrillatore non solo nei locali dell’amministrazione: ma anche e soprattutto nelle manifestazioni sportive comunali, o patrocinate dal Comune. «Potranno essere una sicurezza in piu» sottolinea infine Rosy Caliaro di Asd Runner.

Ora l’obiettivo è un defibrillatore anche nelle scuole e nei giardini estensi: «Entro giugno pensiamo di coprire tutte le scuole comunali, anche con l’aiuto di sponsor – ha spiegato l’assessore allo sport Dino de Simone – ed è nostra intenzione, per la sicurezza di tutti, dotare anche i Giardini Estensi della stessa apparecchiatura».