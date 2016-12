Un Natale all’insegna dell’ambiente

Foto varie

Alla scuola primaria di Cuvio quest’anno le insegnanti hanno dato uno strano compito da fare a casa: realizzare un presepe o un paesaggio invernale solo con materiale di riciclo.

Ben presto l’atrio della scuola si è riempito di grandi e piccoli capolavori, anche grazie alla collaborazione dei genitori che hanno aiutato i loro figli a svolgere questo “compito”.

Nel frattempo, con i cartoni d’imballaggio delle nuove LIM, arrivate da poco per tutte le classi, è stato realizzato lo sfondo per presepi e paesaggi e per l’”Albero riciclone”, un albero natalizio alto circa due metri e mezzo, fatto interamente con bottiglie di plastica usate, recuperate dai bambini.

La scuola ha aderito al progetto della Provincia di Varese “Green School”, che prevede una riduzione dell’impatto sull’ambiente grazie ad un atteggiamento attivo di tutela dell’ambiente stesso.

Le insegnanti si stanno impegnando affinché l’educazione allo sviluppo sostenibile diventi una materia trasversale a tutte le discipline, in quanto credono che la scuola debba avere un ruolo centrale sull’educazione a queste tematiche e che sia importante condividere queste conoscenze con i cittadini, cosicché i ragazzi siano davvero la parte attiva della comunità in cui vivono.

Dopo la conferenza aperta al pubblico, “Spegniamo lo spreco, accendiamo il risparmio” sull’utilizzo delle energie rinnovabili e sul tema dei rifiuti fatta il maggio scorso dai ragazzi della scuola, quest’anno gli alunni, le insegnanti e i genitori della scuola ci propongono ancora una volta il tema del riciclo , dimostrandoci che con poco materiale, creatività e soprattutto con poco impatto sull’ambiente, si possono realizzare opere come quelle che vi invitiamo ad andare a vedere presso la “casetta” area-feste del parco comunale “Pancera“di Cuvio, dove, grazie alla disponibilità e collaborazione della Pro Loco, è stata allestita la mostra “Presepi e Paesaggi” e sino a domenica 8 gennaio, si potranno ammirare i lavori dei ragazzi.