Un plebiscito per il nuovo contratto dei metalmeccanici

lavoratori metalmeccanici

Il nuovo contratto dei metalmeccanici in provincia di Varese ha ottenuto un vero plebisicito. Secondo i dati pubblicati dai sindacati, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil, i Sì hanno ottenuto 10.697 voti contro i 1.883 No su un totale di 12.847 votanti. Le schede bianche sono state 136, le nulle 78.Il risultato riguarda 191 aziende della provincia per un totale di 20.064 addetti. Un grande consenso dunque con una percentuale particolarmente alta nelle aziende più piccole. «Questo conferma che il contratto nazionale è davvero uno strumento di protezione e solidarietà fondamentale per tutti – commenta Nino Cartosio della Fiom Cgil -. In questo contratto i nuovi istituti come sanità integrativa, welfare, formazione continua e ovviamente la garanzia dei minimi contrattuali dall’inflazione reale vengono portati a casa per tutti i lavoratori, di tutte le aziende, come è possibile solo grazie al contratto nazionale».