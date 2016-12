Un successo il concerto di Natale delle scuole medie

personaggi, eventi, luoghi di Tradate

Una serata all’insegna della soave e fresca musica che solo i giovani riescono a trasmettere quella che una sala gremita di genitori, ragazzi, insegnanti, nonni hanno potuto assistere al Concerto Natalizio delle orchestre composte dai ragazzi di tutte le classi delle scuole medie Galilei uniti in un sol coro con i ragazzi del Liceo Curie.

Fra le autorità presenti la dirigente Patrizia Neri, le vice preside e il presidente del comitato genitori Milani è il presidente del Consiglio d’Istituto, Vito Nigro. «Emozioni, gioia, frizzante allegria si è respirata per quasi tre ore nella aula magna, trasformata in auditorio – racconta lo stesso Nigro -. Un omaggio alle opere più famose in un turbinio di fantasia e placida serenità hanno accompagnato il pubblico in un concerto che che se replicato porterà i nostri alunni a ripercorrere una dolce serata natalizia in musica. Il mio e il nostro applauso ai docenti di musica che hanno preparato ed organizzato un evento che di emozioni ha lasciato il segno nei nostri cuori. Grazie ragazzi e buon Natale».