Una camminata lungo l’Olona per la notte di San Silvestro

Un 31 dicembre passato a camminare nel buio della Valle Olona. E’ quanto propongo i Calimali che per l’ultima notte dell’anno hanno organizzato un’escursione lungo il corso del fiume.

L’appuntamento è a Fagnano Olona alle ore 21,15 nell’area verde di via Marmolada, all’angolo con via Tagliamento (dove sarà possibile parcheggiare le auto) con la partenza della camminata prevista per le 21.30. In programma un tour di 10 chilometri che si concluderà alle 23.30 a Calipolis, dove si festeggerà insieme l’arrivo del 2017. La prenotazione è obbligatoria telefonando al 340/5695950 oppure scrivendo ad info@calimali.org

Chi volesse partecipare dovrà indossare scarpe adatte e portare con sé torce elettriche e lanterne per illuminare il cammino. L’evento ha ottenuto il patrocinio del Plis Medio Olona.