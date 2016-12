Un’auto in dono alla psichiatria per festeggiare la pensione

apparecchi laser operazione sala operatori

Un regalo alla psichiatria per concludere il percorso lavorativo.

I Signori Gian Piero e Mirella Berutti, fondatori della ditta SPM, quest’anno, dopo anni di ininterrotto e soddisfacente lavoro, hanno terminato la loro attività e, in occasione delle festività Natalizie e della tradizionale festa degli auguri aziendale del 23 dicembre scorso,ì.

«Una donazione grande come il loro cuore e la loro vicinanza ai sofferenti psichici della comunità del Verbano» afferma la dr.ssa Adelina Salzillo, Direttore Socio Sanitario della ASST dei Sette laghi.

«E’ stato un gesto di grande generosità, – commenta il dr. Isidoro Cioffi, Direttore della Psichiatria del Verbano – che dimostra quanto sia incisivo ed importante il lavoro che i nostri operatori con passione ed impegno professionale svolgono sul territorio per i pazienti psichiatrici. Le attività territoriali portante avanti dalla Psichiatria del Verbano, visite ed assistenza domiciliare, accompagnamenti per attività riabilitative e interventi sanitari, sono alcuni aspetti che inquadrano bene ciò a cui il nostro personale si dedica con passione»

«Questa attenzione solidaristica rivolta alla Psichiatria e ai suoi operatori – ci tiene a precisare il dr. Callisto Bravi, Direttore generale della ASST dei Sette laghi – è segno di come si stia impostando correttamente un lavoro capillare sul territorio tra la gente e con la gente per l’integrazione dei sofferenti psichici col territorio di appartenenza».

“SPM SPA, azienda con sede a Brissago Valtravaglia, – illustra Federica Berutti – è nata nel 1954 come piccola impresa famigliare che produceva sigilli per l’autenticazione e la certificazione dei prodotti (da qui la sigla SPM, Sigilli in Plastica e Metallo). Oggi SPM si concentra in 3 settori differenti: automotive (emblemi e targhe), fashion (identificazione del marchio) e sport (attrezzature per la sicurezza e l’agonismo sulle piste da sci). Grazie a passione, competenza e innovazione tecnologica, lo stabilimento di Brissago è cresciuto negli anni e ospita oggi 200 dipendenti ai quali si aggiungono numerosi collaboratori e rivenditori esteri che hanno permesso a SPM di espandersi in tutto il mondo».

All’affollata ed allegra festa hanno partecipato tutti i dirigenti e i dipendenti della ditta SPM, sindaci ed altre autorità locali, e per la Psichiatria del Verbano il dr. Isidoro Cioffi, il dr. Roberto Pedroni, il dr. Michele Zara e le caposala Silvia Sodini ed Elena Bertoncello.

A conclusione della manifestazione il dr. Cioffi ha donato ai coniugi Berutti un’opera del laboratorio di artiterapie della Psichiatria del Verbano ed un attestato di gratitudine.