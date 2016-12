Vaccino anti-meningite: prenotazioni dal 10 gennaio

vaccinazioni bambini

«Dal 10 gennaio prossimo, tutte le Asst lombarde ( le aziende ospedaliere) dovranno rendere disponibile sul proprio sito web un numero telefonico per permettere all’utenza la prenotazione alla vaccinazione e i costi dell’offerta vaccinale in co-pagamento. Mentre per l’organizzazione delle sedute dovranno dal 15 gennaio, e comunque non oltre il 15 febbraio 2017, attivare gli ambulatori vaccinali: l’offerta dovrà avvenire in sedute dedicate ovvero in orari separati dall’offerta universale.».

Lo ha annunciato l’assessore al Welfare lombardo Giulio Gallera rispondendo in merito alla crescente preoccupazione legata ai casi di meningite: « Il sistema di sorveglianza regionale delle malattie infettive permette di identificare e controllare efficacemente lo sviluppo delle malattie infettive. Per quanto riguarda il Meningococco, mi preme ribadire che non vi è alcuna emergenza o epidemia. Nel 2016 i casi registrati sono stati 37, dato assolutamente in linea con gli anni precedenti, dal 2011, infatti, i casi rientrano in un range da 31 a 37. Si tratta comunque di una incidenza di casi inferiore alla media (56 casi di media all’anno) del decennio 2001-2010». Leggi anche Salute - La meningite fa paura: cosa occorre sapere

Regione Lombardia a partire da gennaio 2017, offrirà, comunque, il vaccino per la protezione individuale nei confronti dei ceppi di meningococco (A/B/C/W/Y), in co-pagamento, a chiunque ne faccia richiesta. Il costo del vaccino a carico del cittadino sarà pari al prezzo di acquisto sostenuto da Regione Lombardia senza ulteriore ricarico. A questo andrà aggiunto il costo di somministrazione definito dal Tariffario delle prestazioni e degli interventi erogati dal Dipartimento di Prevenzione Medico delle Aziende Sanitarie Locali e alcuni costi organizzativi con un risparmio per i cittadini che andrà dal 30 al 60 per cento».