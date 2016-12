Varese e Bcc danno vita ad una cordata di solidarietà

Banca di credito cooperativo Busto Garolfo e Buguggiate

I valori della mutualità, della condivisione e del sostegno al territorio diventano rete per aiutare i bambini malati di leucemia. Ben 34 le realtà commerciali che hanno risposto all’appello della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate dando così vita ad una lunga cordata di solidarietà che è sfociata in un contributo che la Bcc ha consegnato a Giovanni Verga, presidente del Comitato Maria Letizia Verga, fondazione che riunisce genitori, amici e operatori sanitari con l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia. (Nella foto , da sinistra: Roberto Gentilomo responsabile filiale di Varese BCC, Roberto Scazzosi presidente BCC, Luca Barni direttore generale BCC, Giovanni Verga presidente Comitato Maria Letizia Verga, Ignazio Parrinello vice presidente vicario Bcc).

Ieri sera, mercoledì 22 dicembre, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha aperto le porte della propria filiale di Varese per uno scambio di auguri con la città. «È il quarto anno che proponiamo questa iniziativa nell’ottica di condividere i nostri valori fondanti con la città di Varese e creare un’occasione di solidarietà», ha detto il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate Roberto Scazzosi intervenuto con il vicepresidente vicario Ignazio Parrinello e il direttore generale della banca Luca Barni. «Siamo una banca locale che sulle relazioni con il territorio fonda la sua diversità. Occasioni come queste servono per riaffermare il nostro ruolo e per dimostrare concretamente quanto sia importante oggi agire insieme per poter crescere».

Circa 400 le persone che sono passate dalla filiale di via Veratti per un brindisi e uno scambio di auguri. Tra loro anche il sindaco di Varese Davide Galimberti e una rappresentanza dello sport varesino dal Basket Varese al Varese calcio, dal rugby al canottaggio per arrivare fino ai Mastini dell’hockey. Lo schema proposto è quello collaudato: durante la serata, come da tradizione, le attività commerciali di Varese hanno messo a disposizione i loro prodotti che sono stati distribuiti ai partecipanti alla festa. E la Bcc ha trasformato questi regali in un contributo per i bambini leucemici dimostrando che la solidarietà ha più valore se è condivisa.

Così, se l’obiettivo è il territorio, le sue famiglie, le sue imprese e le sue realtà, accanto alla Bcc sono scese 34 realtà del territorio: Dino Ceccuzzi, Armeria Meschieri, profumeria Proserpio, C.C.C. Sporchia, La Provincia di Varese, Bar Galpa, Romito Paolo, Cellini fiori, Corvi fiorista, libreria Pietro Macchione, Trend, pastificio Mammagiò, bar pasticceria Buosi, Base Blu, Figini, Via Broggi, Stefanel, frutta e verdura Roberto Minazzi, Harte, pasticceria Lamperti, albergo ristorante Mariuccia, Laguna Blu New Way, Panino Giusto, Bar Dorigo’s, lavanderia Pico Dante, Colombo e Marzoli panetteria, A.C. Legnano, studio dentistico Radice Antonio, studio veterinario Pozzi Stefano, Lauro Milani fiorista, hotel ristorante Bologna, Luvi’s, Max&Co Varese, Gualco Marisa.