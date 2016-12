Welfare, brindisi nei centri anziani e in tutti gli spazi di socialità

Natale tempo di panettone, brindisi e auguri anche nei centri anziani, nei centri diurni disabili e in tutti gli spazi per la socialità dove sono presenti i custodi sociali.

Una tradizione che si ripete di anno in anno e rappresenta, soprattutto per moltissimi anziani, un momento di vicinanza e cordialità prima del Natale. Re di questi appuntamenti sarà il panettone offerto, anche in questa occasione, dalla ditta Fiasconaro che ha donato 200 pezzi del tipico dolce natalizio milanese.

“Siamo felici di poter realizzare in ogni spazio di socialità un momento di incontro e di brindisi con gli anziani – afferma l’assessore alle Politiche sociali, Pierfrancesco Majorino – e con tutte le persone che frequentano i centri per la socialità nei diversi quartieri della città. Siamo convinti che lo stare insieme, fatto anche di momenti familiari e semplici, sia il miglior antidoto contro la solitudine e il modo più naturale per riallacciare amicizie tra vicini vecchi e nuovi, ancora più significative nel periodo delle feste”.

In tema di socialità e attività nei centri, la Giunta comunale ha approvato la destinazione di 198.620 euro all’attività continuativa per il 2016 dei 29 centri socio ricreativi premiando la progettualità e la capacità di coinvolgere un numero sempre crescente di anziani.