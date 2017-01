21 posti a tempo indeterminato per Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo

agenzia turismo italia

Da esperti di new media fino a responsabili di contabilità passando per chi si occupa di marketing digitale, identità del marchio e risorse umane. Sono queste alcune delle 21 posizioni aperte dall’Enit, l’agenzia nazionale del turismo, che sta cercando il team che si occuperà della promozione del turismo in Italia nei prossimi anni.

Sono quindi state aperte 21 procedure selettive, per titoli e colloquio, per contratti a tempo indeterminato. Le candidature dovranno pervenire entro le 14 del 20 gennaio 2017 attraverso raccomandata o pec e dovranno contenere: domanda di ammissione, copia di un documento di identità e il proprio curriculum.

Le candidature pervenute verranno ordinate in una graduatoria e i migliori candidati saranno convocati per un colloquio a Roma, presso la sede di Enit. Le graduatorie avranno inoltre validità 12 mesi e potranno essere utilizzate per la copertura di altre posizioni analoghe.

L’elenco completo delle posizioni e tutte le informazioni necessarie per candidarsi può essere consultato cliccando qui.