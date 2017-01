26 mila euro per vederci meglio

Foto varie

Non c’è solo la lotta all’inquinamento luminoso che rende la pianura Padana e le Prealpi un tuttuno notturno, un’autostrada di luce senza continuità. Dietro alla decisione del Comune di Luino c’è anche la necessità di illuminare meglio il suolo pubblico di alcune vie.

Per questo con determina numero 1159 del 31 dicembre scorso, l’amministrazione ha affidato alla Società Enel Sole srl di Roma alcuni interventi di potenziamento dell’illuminazione pubblica in Via della Vittoria per sostituire 17 centri luminosi con nuovi apparecchi a led (importo di € 14.480,00 oltre IVA 22% per € 3.185,60, per un totale di € 17.665,60) ed in via Creva di 10 apparecchi a bassa efficienza con nuovi apparecchi a led (importo di € 4.500 oltre IVA 22% per € 990,00, per un totale di € 5.490,00).

Anche in via Bonga verrà spostato e sostituito un centro luminoso con uno nuovo a led con supporto a parete (importo di € 455,00 oltre IVA 22%, per un totale di € 555,10) e in via Montegrino sarà installato un nuovo punto luce a led (importo di € 2.162,00 oltre IVA 10%, per un totale di € 2.378,20)

L’importo degli interventi ammonta a una cifra complessiva pari a € 26.088,90 IVA compresa.

«Ringrazio le segnalazioni dei cittadini pervenutemi negli ultimi mesi riguardanti l’illuminazione pubblica spenta o insufficiente – commenta il Vice Sindaco Alessandro Casali – Proprio in viale della Vittoria, zona in cui talvolta si presenta questo problema, interverremo sostituendo diciassette centri luminosi con nuovi apparecchi a led ed anche in altre vie cittadine come in via Creva».