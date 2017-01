450 persone controllate sui treni durante le ferie natalizie

polizia ferroviaria treni sicurezza

La Polizia Ferroviaria varesina non si è fermata durante le ultime festività scendendo in campo quotidianamente per tutelare i viaggiatori che hanno scelto il trasporto su rotaia per trascorrere le ferie natalizie.

Dal 19 dicembre al giorno della befana infatti sono state identificate 453 persone, 5 i denunciati a piede libero, è stata elevata una contravvenzione per violazioni al Regolamento di Polizia Ferroviaria, sono stati effettuati 75 servizi di vigilanza in stazione, 52 quelli a bordo treno per un totale di 120 convogli controllati, 30 i servizi di pattuglia lungo le linee ferroviarie e 4 quelli dedicati all’antiborseggio.

Questa l’attività svolta dalla Polfer sul territorio della provincia di Varese.