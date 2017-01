Sparse 70 tonnellate di sale sull’asfalto di Varese

Ve ne siete accorti? Il Comune ha fatto un’abbondante scorta di sale. Basta guardare l’asfalto in questi giorni (la foto è di piazza Libertà).

Abbiamo chiesto a Palazzo Estense di farci i conti. Sono 50 tonnellate quelle già sparse da novembre a oggi, mentre altre 20 tonnellate saranno sparse la sera del 9 gennaio, a partire dalle ore 19.

Risultato: il 10 gennaio il conto sarà il seguente: 70 tonnellate di sale depositato sulle strade di Varese

(nel video, la salatura in piazza Libertà a Casbeno)

IL PICCO DEL 9 GENNAIO

E’ prevista neve e dunque dalle 19 partirà l’intervento di salatura preventiva delle strade della città. Sono operativi 11 mezzi spargisale che getteranno sulle strade, come si diceva, oltre 20 tonnellate di sale. I mezzi effettueranno un percorso di circa 200 chilometri nei vari passaggi sulle strade, contando anche quelle vie che necessitano di più passaggi di salatura.

CONSIGLI

In caso di nevicate, anche deboli, il Comune consiglia ai cittadini di evitare l’uso dell’automobile e comunque si ricorda l’obbligo di avere gomme invernali o le catene a bordo del proprio veicolo.

IL DIARIO DELLE SALATURE

L’Ufficio strade dal mese di novembre tiene un “diario delle salature”. Gli interventi sono divisi in due: i “puntali“, ovvero quelli chiamati per un bisogno immediato, e gli “estesi“, come quello della serata del 9 a seguito di previsioni meteo. A cosa serve? Per evidenziare le strade che necessitano più interventi e avere un quadro generale che serva a migliorare e razionalizzare gli interventi, al fine di non sprecare sale e utilizzarlo meglio.

L’APPALTO

Il comune di recente ha cambiato il contratto con i privati. “Abbiamo un servizio migliore a costi più bassi – afferma l’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati – perché si è allungato il tempo di durata del contratto. L’appalto prevede quattro zone in città. Due ditte si sono aggiudicate due zone per ciascuno. Siamo in allerta in questi giorni e monitoriamo il maltempo” conclude l’assessore Andrea Civati.