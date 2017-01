A Brera un incontro dedicato a Gottardo Ortelli

Il viaggio nell2019arte di Ortelli a Malpensa (inserita in galleria)

Lunedì 30 gennaio 2017 l’Accademia di Brera di Milano dedica un incontro conferenza dedicata a Gottardo Ortelli, artista protagonista del panorama nazionale e attivo animatore della vita culturale milanese e varesina. Dalle 14 presso l’Aula 10 interverranno intervengono Claudio Cerritelli, Elena Pontiggia con testimonianze di Franco Marrocco, Rolando Bellini, Davide Benati, Giuseppe Bonini, Italo Bressan, Paolo Iacchetti, Marco Meneguzzo, Stefano Pizzi, Tetsuro Shimizu, Giorgio Vicentini. Conduce Bambi Lazzati. Ingresso libero

L’incontro è organizzato in occasione della mostra “Gottardo Ortelli Immersione totale – anni settanta” in corso fino al 10 febbraio 2017 presso la Galleria A. Battaglia, via Ciovasso 5, Milano, corredata dal catalogo con testi di Claudio Cerritelli, Flaminio Gualdoni, Elena Pontiggia.

La mostra è dedicata alle opere del periodo analitico degli anni settanta, determinante nella ricerca dell’artista in un processo di scarnificazione della pittura costituita da linee diagonali e parallele su tele monocrome e sagomate conferendo un senso di profondità dello spazio, un’immersione nella purezza e profondità del colore.

Gottardo Ortelli (Viggiù 1938 – Varese 2003) dopo gli studi superiori frequenta l’Accademia di Belle Arti di Brera, diventando nel ‘62 assistente alla Cattedra di Domenico Cantatore e nel ‘74 titolare della Cattedra di Pittura prima all’Accademia di Belle Arti di Foggia, poi a Firenze e infine a Brera. Nel ‘63 inizia la sua intensa attività espositiva nelle maggiori gallerie italiane. Negli anni ‘80 esposizioni personali in spazi pubblici tra cui Padiglione d’Arte Contemporanea (Milano ‘84), Casa del Machiavelli (Sant’Andrea di Percussina ‘85), Galleria d’Arte Moderna (Verona ‘93), Museo della Permanente (Milano ‘95). Partecipa a grandi collettive tra cui la Biennale d’Arte (Milano ‘72), Empirica (Rimini ‘75), Biennale Internazionale d’Arte (Venezia ‘82), Quadriennale Nazionale d’Arte (Roma ’86, ‘93), Biennale Nazionale d’Arte (Milano ’87, ’89, ‘92). Della sua opera si sono occupati qualificati critici d’arte come Accame, Anzani, Ballo, Cerritelli, Contessi, Cortenova, D’Amico, De Micheli, Guadagnini, Gualdoni, Meneguzzo, Pirovano, Pontiggia, Sanesi, Trini. Parallelamente all’attività artistica e di docente Ortelli ha svolto incarichi di particolare impegno come Direttore del Museo Butti di Viggiù, Assessore alla Cultura del Comune di Varese, Presidente del Premio letterario Piero Chiara.

