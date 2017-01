A Castegnate torna il medico di base

apparecchi laser operazione sala operatori

Ora è ufficiale. Castegnate riavrà il medico di base. Dal 1° febbraio la dott.ssa Moroni, che sostituisce il dott. Maggioni collocato a riposo, riceverà i pazienti proprio in Castegnate presso la Casa tra i Castagni in via Gerenzano con ingresso dalla porticina di via Leoncavallo.

La dott.ssa Moroni manterrà gli stessi orari di visita del dott. Maggioni e cioè lunedì, mercoledì e venerdì alla mattina, martedì e giovedì al pomeriggio. In questo modo si tranquillizzano i cittadini, soprattutto quelli più anziani, che non dovranno spostarsi più di tanto per andare dal medico.

“Siamo riusciti a garantire il mantenimento del medico di base in Castegnate – chiosa il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini – intervenendo presso l’ATS dell’Insubria sebbene questo non sia di stretta competenza di un Comune. Ma era importante per i cittadini e quindi ritengo si tratti di un bel successo ottenuto dalla mia Amministrazione che, ancora una volta, dimostra la sua vicinanza e il suo impegno verso i cittadini”.

“E’ importante ricordare che – chiude il Sindaco – i pazienti che prima erano assistiti dal dott. Maggioni, ora saranno assistiti dalla dott.ssa Moroni. Il passaggio sarà automatico e quindi non sarà necessario andare alla ATS (Azienda di Tutela della Salute) ex ASL dove, invece, bisognerà andare in caso si voglia cambiare medico di base”.