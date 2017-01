A Corvetto e Quarto Oggiaro interventi dopo gli atti vandalici

Polizia locale a convegno

“Gli interventi della Polizia locale sono stati immediati in tutte le emergenze segnalate nella notte di Capodanno, anche grazie al dispiego delle pattuglie nelle periferie e, ad oggi, sia a Quarto Oggiaro sia a Corvetto la situazione è stata messa in sicurezza. Questi episodi ci spingono a continuare e aumentare l’impegno nelle aree periferiche. Chi devasta non può pensare di averla vinta”. Con queste parole l’assessore alla Sicurezza Carmela Rozza commenta i due episodi vandalici accaduti nella notte di Capodanno.

“Ringrazio il personale dell’Amsa – conclude l’Assessore – che ha provveduto a pulire i residui dell’albero bruciato in piazza Ferrara e quello di MM che ha già messo in sicurezza la portineria danneggiata in via Pascarella”.