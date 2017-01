A dieci anni dalla morte di Pavarotti, Busto si candida a celebrare il grande tenore

busto arsizio varie

Il concerto per il decennale della scomparsa del grande Luciano Pavarotti potrebbe tenersi a Busto Arsizio, una delle capitali italiane (per numero di appassionati) della musica classica. L’annuncio arriva da Palazzo Gilardoni il giorno dopo l’incontro tra il sindaco Emanuele Antonelli, il vicesindaco Stefano Ferrario e il direttore d’orchestra ungherese János Ács che ha fatto tappa in comune per un primo contatto con i vertici dell’amministrazione in vista di progetti futuri.

Il direttore vanta un curriculum di grande prestigio (www.janosacs.com): tra i moltissimi impegni, spicca la collaborazione con Luciano Pavarotti. L’incontro tra i due risale al 1991: János Ács ha diretto più di quaranta concerti del tour mondiale del tenore modenese (Brasile, Messico, Budapest, Bilbao, Las Vegas, Hong Kong, Lyon, Hannover, Spoleto) e anche moltissimi concerti dei tre tenori (Pavarotti, Domingo, Carreras), compreso l’ultimo del celeberrimo trio a Bath, in Inghilterra.

Tra le ipotesi di collaborazione di cui il maestro ha parlato con Antonelli e Ferrario, che non hanno tralasciato di illustrare le eccellenze musicali cittadine e l’attenzione che da sempre la città riserva alla musica, proprio un evento, da prevedere a fine estate, per ricordare Pavarotti nel decimo anniversario della scomparsa (6 settembre 2007).