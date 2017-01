A Expo elettronica si sfidano i robot

incontro tra imprenditori locali e stranieri del settore economico

Per gli appassionati di circuiti integrati, diodi, relè, sensori, led, tablet, smartphone e robot, in una sola parola, di elettronica, c’è un appuntamento da non perdere e da appuntare sul calendario: il 21 e 22 gennaio nel centro espositivo di MalpensaFiere (Busto Arsizio) si terrà Expo Elettronica, la grande fiera dedicata all’elettronica professionale e di consumo.

Sono attesi circa 150 espositori con una vastissima offerta di tecnologie elettroniche che da tempo sono divenute di uso quotidiano. Fra gli articoli più richiesti, i box multimediali per trasformare la tv in una postazione internet senza l’utilizzo del pc, consolle e accessori per videogames di ultima generazione, ma anche tablet, smartphone e phablet con i relativi gadget quali smartwatch, caricabatteria a pannelli solari, cover che fungono da supporto e molto altro ancora.

All’interno di Expo elettronica anche le Olimpiadi robotiche, sfida tra scuole superiori con i loro robot.