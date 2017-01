A fuoco il tetto di un condominio

Una colonna di fumo visibile da chilometri si è levata verso l’ora di pranzo da un condominio di cinque piani a Cadrezzate.

L’incendio, dalle prime informazioni, si è sviluppato dal sottotetto di una palazzina in via Solferino.

Sul posto sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco da Laveno, Ispra Vares e eBusto Arsizio.

Sono state impiegate autoscale, autobotti e un carro aria: questo mezzo contiene le bombole degli autorespiratori che consentono di operare in sicurezza e anche in rpesenza di forte fumo, come in questo caso.

A bruciare sembra essere la coimbentazione del tetto: gli operatori hanno dovuto intervenire anche dall’interno.

Le operazioni di spegnimento erano ancora in corso nel primo pomeriggio.