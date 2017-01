A fuoco il tetto di una villa

Varie dai comuni

Oggi lunedì 9 gennaio, alle ore 15:30, i vigili del fuoco del capoluogo, sono intervenuti nel comune di Varese, in via per Bregazzana, per incendio tetto. Per cause ancora in fase di accertamento la copertura di una villetta a schiera è stata interessata da un’incendio. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa e un’autobotte , hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area.