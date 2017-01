A fuoco un deposito di legna

Un incendio ha distrutto una legnaia in via Zocchi ad Azzate nella serata di oggi, venerdì. Le fiamme si sono sviluppate per motivi che i Vigili del Fuoco stanno accertando e in pochi minuti hanno divorato il deposito di legna di un’abitazione, fortunatamente senza conseguenze per le persone e per le abitazioni vicine.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco con un’autopompa che ha lavorato fino a tardi per mettere in sicurezza il deposito. Sono stati numerosi gli interventi per i pompieri del Varesotto in tutta la provincia.

