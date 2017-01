Incendio a Olginasio, prede fuoco il tetto di una casa

Un grosso incendio si è sviluppato questa sera, domenica 15 gennaio, in Via Solferino, nella frazione di Olginasio a Besozzo. L’incendio si è sviluppato dalla canna fumaria di un appartamento per poi propagarsi al tetto della casa, situata all’interno di una corte.

Sul posto sono intervenute cinque squadre dei Vigili del Fuoco che stanno lavorando per mettere in sicurezza lo stabile.

Al momento dell’incendio, all’interno dell’appartamento da cui si è sviluppato l’incendio c’era un anziano che è stato immediatamente avvisato dai vicini di casa e allontanato dall’abitazione. Soccorso dal personale sanitario non ha riportato gravi conseguenze. Nell’incendio non è stato coinvolta nessun’altra persona.

Le alte fiamme hanno attirato l’attenzione di molti cittadini che sono giunti sul posto per vedere quanto stava accadendo.