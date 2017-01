A La Tela sfila il mondo del volontariato

Dal progetto "Tutto il sapore della legalità" prende vita l'osteria sociale La Tela. Il locale è quello confiscato alla 'ndrangheta nel 2011, noto come pizzeria Re Nove, gestito da prestanome della famiglia Medici. Oggi l'edificio sulla Saronnese è sta

Va in scena mercoledì 11 gennaio la quinta puntata di “Stuzzichiamo con le associazioni”, appuntamento organizzato dall’assessorato ai Servizi sociali e dalla consulta sociale di Rescaldina all’osteria sociale La Tela per presentare il mondo del volontariato.

Dalle 19 il palco è dedicato a due realtà locali (e nazionali) che si impegnano da tempo in favore del mondo della disabilità: ANFFAS e UILDM. Rispettivamente l’Associazione nazionale Famiglie di Persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e l’Unione italiana Lotta alla Distrofia Muscolare tornano negli spazi de La Tela per testimoniare il loro impegno in favore delle persone più deboli e per raccontare come la loro attività è cambiata in mezzo secolo di presenza costante sul territorio.

Le due associazioni, entrambe presenti con una sede a Legnano, da sempre sono in prima fila per la tutela dei diritti e della qualità della vita di una categoria di persone che da emarginata punta ad essere reale protagonista delle proprie scelte e dei propri percorsi.

Lo spunto dell’incontro, e da qui anche il titolo dell’iniziativa, arriva dalla volontà non solamente di farsi presentarsi e di far conoscere un pezzo di storia del volontariato nazionale e legnanese a favore delle persone con disabilità, ma anche dal condividere un momento di socialità. A tutti gli intervenuti infatti viene offerto l’aperitivo.