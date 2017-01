A lezione di zumba con Varese per l’Oncologia

apparecchi laser operazione sala operatori

Centocinquanta donne si sono lasciate trainare dai gesti ritmici e musicali di 6 maestre sul palco nella palestra del liceo Ferraris di Varese. Una domenica mattina di movimento e divertimento per le iscritte alla lezione di “zumba” organizzata da “Varese per l’Oncologia” che dal 2004 si prodiga per i malati di tumore del nostro territorio finanziando cure domiciliari, day hospital nel Verbano, un servizio di trucco e parrucco riservato alle donne.

LLoredana, Cecilia, Francesca, Antonella, Lory, Alessia hanno diretto coreografie per lanciare un importante messaggio: il cancro non è più invincibile grazie alla scienza e alla responsabilità sociale. Lo dicono le statistiche. E lo dicono, sul piano della prevenzione, gli stili di vita: dieta e attività fisica.