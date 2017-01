A Lomazzo, il servizio di guardia medica è diurno

cartello guardia medica continuita assistenziale

L’attività del servizio di Continuità assistenziale – ex Guardia medica - a Lomazzo – via Graffignana, 17, è a disposizione dei cittadini che potranno recarsi di persona nella sede durante la fasce diurne – dalle 8 alle 20 -, nelle giornate festive e prefestive. Potranno inoltre continuare a chiamare il numero 840.000.661 per le visite domiciliari.

Unicamente nelle ore notturne – dalle 20 alle 8 – da mercoledì 1° febbraio gli abitanti di Lomazzo potranno scegliere di recarsi in una delle seguenti tre sedi:

Appiano Gentile – via Nazario Sauro 2

Fino Mornasco – via Trieste 5

Cantù – via Ariberto 20