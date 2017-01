A Rigopiano anche la squadra Usar di Milano

Questa mattina (domenica 22 gennaio) all’alba, dall’ospedale Niguarda di Milano, è partita diretta verso l’hotel Rigopiano di Farindola (Pe), la squadra Usar (Urban search and rescue), la cui missione inizialmente prevista per ieri (sabato) era stata temporaneamente sospesa. La squadra è composta da tre medici, quattro infermieri, due autisti e due referenti della direzione sanitaria dell’Agenzia di emergenza urgenza della Regione Lombardia e una squadra dei Vigili del fuoco. In Lombardia è infatti prevista l’integrazione operativa di soccorso sanitario e pronto intervento dei Vigili del fuoco.