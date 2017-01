A San Giovanni arrivano le befane “acrobate” che scendono dal campanile

busto arsizio centro città piazza basilica

Quando il campanile suonerà le 16.30 del 6 gennaio, tutti gli occhi saranno delle persone presenti nel centro di Busto Arsizio saranno rivolti proprio in quella direzione.

Quattro befane si caleranno infatti dalla torre della Basilica di San Giovanni, portando a terra dolci e caramelle per tutti.

La manifestazione è organizzata dal Comitato Commercianti Centro Cittadino, in collaborazione con il gruppo FASI Lezard di Tradate.

