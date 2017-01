A Teatro per sostenere le famiglie in difficoltà

teatro auditorio cassano magnago

Una sera a teatro per solidarietà verso le famiglie in difficoltà del territorio: il 17 gennaio 2017 alle ore 21,00 la Compagnia Amatoriale Anni Verdi sarà in scena al Teatro Auditorium di Cassano Magnago (piazza San Giulio) con la simpatica commedia “Lo strano caso del prof. Harold Crowder”.

Il ricavato della serata verrà devoluto a Revolutionary Road, innovativo progetto di welfare territoriale che intende sostenere 300 famiglie in situazioni di difficoltà abitativa e/o lavorativa. Il progetto – attivato grazie alle risorse da un bando Fondazione Cariplo – coinvolge associazioni, realtà del privato sociale e 18 Comuni della zona tra Gallarate, Cassano e Somma Lombardo.

I biglietti si possono acquistare alla sede dell’associazione AISLO, in vicolo del Gambero 7 Gallarate tutte le mattine dalle 9 alle 13,00, oppure presso “Città di Milano” via San Giulio, 79 Cassano (da mercoledì 11/01 con orari di negozio), oppure scrivendo a info@oltrelacrisi.org. I biglietti si possono anche prenotare e ritirare la sera dello spettacolo presso l’ingresso.