Adotta un asilo: il Comune cerca sponsor per acquistare giochi e libri

Sponsor cercansi per sostenere gli asili della città. Il Comune di Varese ha lanciato la campagna “Adotta un asilo”, per trovare sponsor che possano aiutare l’amministrazione ad acquistare nuovo materiale didattico e giochi per scuole dell’infanzia e asili nidi ma anche rifornire di libri nuovi la Biblioteca civica dei ragazzi e quelle delle singole scuole.

L’idea di lanciare una campagna di sensibilizzazione è nata al termine del tour per plessi fatto dal Sindaco Davide Galimberti insieme all’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio.

È stata ideata un’apposita procedura di evidenza pubblica che consenta a tutti i soggetti interessati, privati o soggetti commerciali e imprenditoriali, di sponsorizzare direttamente la fornitura sia dei materiali didattici sia dei libri. Il materiale oggetto di sponsorizzazione è stato individuato sulla base delle richiesta ed inserito in appositi elenchi in cui si individuano sia i modelli che le marche del materiale di cui le scuole necessitano. Gli sponsor che decideranno di adottare un asilo, contribuendo a rinnovare il materiale didattico, verranno inseriti nelle comunicazioni del Comune legate alla campagna. Inoltre il logo o il nome del privato verrà scritto su delle etichette che verranno posizionate su ogni singolo bene sponsorizzato.

«In questo periodo di evidente difficoltà economica delle amministrazioni non possiamo però dimenticarci dei bambini che frequentano le nostre scuole – dichiara Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi Educativi -. Per questo abbiamo pensato di lanciare questa iniziativa con l’obiettivo di fare sinergia con i privati, in ragione anche della grande generosità tipica dei varesini. Gli asili nidi e le scuole dell’infanzia sono luoghi preziosi e renderli ancora più accoglienti rinnovando i giochi e i libri rende felici i bambini e le bambine e può fare tanto bene al cuore degli adulti».

Nei prossimi giorni verrà pubblicato un avviso pubblico a cui potrà rispondere chi è interessato a supportare le scuole di Varese indicando la propria disponibilità. In allegato all’avviso verranno inseriti anche gli elenchi del materiale didattico, dei giochi e dei libri individuati.