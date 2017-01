Adriano Panatta a Saronno incontra i giovani tennisti

Personaggi, eventi e luoghi di Saronno

Adriano Panatta a Saronno per uno stage di Tennis organizzato dallo Sporting Club cittadino, inaugurando così la stagione cittadina delle giocate. Sui campi della struttura si potrà incontrare il campione italiano che ottenuto più risultati a livello internazionale, vincendo titoli come il Roland Garros e la Coppa Davis (nel 1976).

Il giocatore romano in carriera ha vinto 10 tornei ATP in singolo e 17 in doppio. Arrivò fino alla posizione numero 4 in classifica ATP proprio nel ’76. L’incontro di sabato, aperto a tutti, sarà un’occasione unica per conoscere la storia del tennis Italiano. A partire dalle ore 10 allo sporti club.