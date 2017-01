Aime “internazionalizza” con Fausto de Angelis

Aime internazionalizzazione armando de falco giovanni lucchina fausto de angelis

E’ stato presentato oggi, 29 gennaio 2017, alla sede di Aime il nuovo settore per l’internazionalizzazione delle imprese dell’associazione, di cui è responsabile l’avvocato Fausto De Angelis.

«Si tratta di un altro nuovo passaggio importante per la strutturazione dell’associazione ma è solo il primo di molte novità nell’anno»ha spiegato il direttore Gianni Lucchina.

«Questo è un settore particolarmente importante, in cui crediamo molto – ha sottolineato il presidente di Aime, Armando de Falco – Quella dell’internazionalizzazione è una delle vision della nostra associazione, e abbiamo voluto scegliere per questo settore una persona che ha lavorato anche in multinazionali importanti, ma che può accompagnare le piccole e medie imprese che si relazionano con noi».

«Ho accolto con piacere l’invito a mettermi a disposizione – ha spiegato De Angelis – I valori che Aime sta portando avanti sono valori che nel mondo del business di oggi condivido in pieno: un rapporto snello e diretto tra la struttura e l’impresa è una delle caratteristiche piu importanti. Essere veloci e essere pronti è la chiave del successo delle imprese».

«La domanda del mercato interno non può più bastare per fare crescere le imprese, anzi nemmeno per farle sopravvivere. Sbarcare sui mercati internazionali è una leva importante. IL nostro team può portare quell’esperienza diretta e quella conoscenza che può aiutare: in particolare ad effondere coraggio per i nostri imprenditori. I rischi per andare all’estero ci sono, ma possono essere tranquillamente affrontati e gestiti».

Ovviamente, le maggiori incognite le danno i mercati emergenti: «Ma farsi guidare da chi quei mercati li ha già conosciuti permette di sfruttare maggiormente il nostro potenziale di made in Italy».

IL PROFILO DI FAUSTO DE ANGELI

Fausto de Angeli è un avvocato d’affari che ha maturato una vasta esperienza in mercati particolarmente complessi, come USA, Ucraina, Emirati Arabi, Iran e paesi del Nord Africa, occupandosi di diritto societario e del lavoro.

Dopo la laurea in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma, si è specializzato in business law alla Hardvard Law School e in strategia allo Sda Bocconi.

La sua prima esperienza è stata alla Bristol-Myers Squibb, poi nel dipartimento legale di Whirlpool, dove è stato per 13 ann, concludendo la sua esperienza come director Emea Legal Affairs.