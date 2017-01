«Aiutatemi a ritrovare il mio orecchino»

Foto varie

Lo portava da tutta la vita ed ha un valore a prescindere da quei pochi grammi d’oro: inestimabile per via dei ricordi e degli affetti.

Per questo le daremo una mano a ritrovarlo: un orecchino perso ieri, domenica 29 gennaio.

Scrive Tatiana: «Ieri Fagnano Olona davanti alla banca UniCredit ho perso un orecchino (vedi foto) che portavo da tutta la vita, regalo dei miei nonni che non ci sono più e tornando li a cercarlo ho trovato solo la farfallina della chiusura, ho paura che qualcuno l’abbia trovato e preso essendo d’oro.

Per me ha un valore inestimabile perché legato ad un grande ricordo affettivo e sono veramente triste.. potete aiutarmi? Ho visto un appello simile tempo fa di una moglie che aveva perso un orecchino regalo del marito.. io non so come ritrovare il mio».

Per contatti, su facebook: Tatiana Milani