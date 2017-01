Aiutiamo Viola e gli altri: si muove la rete del dono

Foto varie

Ricorderete la storia di Viola, una meravigliosa bimba di quattro anni di Gavirate che soffre di gravi problemi neurologici dalla nascita e che l’anno scorso ha conquistato le tante persone che hanno partecipato all’iniziativa del “gelato solidale”: l’incasso di un giorno devoluto in beneficenza.

Quest’anno la fondazione Tog, un istituto milanese che sostiene gratuitamente le famiglie che necessitano di assistenza riabilitativa dedicata ai più piccoli, lancia una raccolta fondi cercando di attivare la “rete del dono”. La campagna parte proprio da Viola.

«Ciao, sono Viola, ho 4 anni, io e gli altri bambini di Tog siamo dei veri combattenti! Da quando frequento la fondazione ho imparato tante cose, adesso riesco a comunicare, a mangiare, faccio tanti esercizi per rinforzare tutti i muscoli e imparare a stare seduta bella dritta da sola! Sono tutte cose che di solito vengono naturali, invece io devo faticare tanto per raggiungere tutti questi obiettivi ma sono comunque sempre felice e sorridente! La mia mamma e il mio papà dicono che sono una monella! Sono tante le cose che vorrei ancora imparare a fare, perché sono tanto vivace e mi piace giocare con gli altri bambini e il mio fratellino, ma ho tanto da lavorare per riuscirci… Se mi vuoi aiutare fai una donazione e invita i tuoi amici a fare lo stesso!».

Questo è il link del sito dove è possibile donare.