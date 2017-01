Al cinema con Brad Pitt e Marion Cotillard

cinema film pellicole locandine

Zemeckis dirige Brad Pitt e Marion Cotillard in Allied – un’ombra nascosta, al cinema dal 12 gennaio.

1942, Nord Africa: l’agente segreto americano Max Vatan conosce la combattente della Resistenza francese Marianne Beausejour. I due saranno impiegati in una missione estremamente pericolosa dietro le linee nemiche. Sotto pressione per lo stato di guerra in cui vivono, i protagonisti si re incontreranno a Londra…

Martin Scorsese presenta il suo nuovo film, Silence, nelle sale italiane a partire da giovedì 12 gennaio. Nel 1638, due gesuiti portoghesi affrontano un lunghissimo viaggio verso il Giappone, allo scopo di investigare sul presunto allontanamento dalla fede di Padre Ferrera (Liam Neeson). Giunti sul luogo, i due religiosi si troveranno di fronte alle terribili persecuzioni ai danni die Cristiani.

Micheal Keaton presta il volto al fondatore del fast food più famoso del fondo in The Founder, al cinema dal 12 gennaio. Ray Kroc è un rappresentante di frullatori negli Stati Uniti degli anni Cinquanta. Quando si imbatte in un chiosco ambulante di hamburger nel deserto della California, comincia ad immaginare quello che diventerà un impero della ristorazione: Mac Donald’s.