Al Circolo Gagarin il doppio concerto di Sorge e L’Océan

sorge l'ocean

Un appuntamento da non perdere quello che sabato 21 gennaio animerà la sala concerti del Circolo Gagarin di Busto Arsizio. In programma c’è infatti un doppio concerto molto atteso: Sorge e L’Océan

Le porte del circolo di via Galvani apriranno alle 20.30 mentre i concerti inizieranno a partire dalle 22:00. L’ingresso è riservato ai soci Arci (si potrà richiedere la tessera sul posto) ed è richiesta una sottoscrizione di 10 euro. Ecco i profili delle due esibizioni

SORGE

Sorge (con Emidio Clementi dei Massimo Volume e Marco Caldera)

SORGE è un progetto di musica elettronica, nato nel 2014 da Emidio Clementi, cantante dei Massimo Volume e scrittore, e Marco Caldera, produttore, musicista e tecnico del suono. L’amore comune per l’elettronica unito ad un immaginario coltivato nei lunghi tour in furgone insieme, ha portato alla realizzazione di dieci brani per elettronica, pianoforte e voce, che hanno visto la luce il 5 Febbraio 2016 con l’uscita dell’album di debutto “La Guerra di Domani” pubblicato da La Tempesta.

ASCOLTA & LEGGI | laguerradidomani.tumblr.com

VIDEO | https://www.youtube.com/watch?v=I5864jSZeZ4

L’OCéAN

L’Océan si configura come luogo e tempo di sperimentazione della creatività di un gruppo di persone con diverse abilità/disabilità che negli anni hanno manifestato e affinato i loro talenti. Il lavoro del gruppo riguarda la ricerca delle potenzialità sonore di strumenti musicali ed oggetti di uso comune all’interno di un processo di liberazione delle sensibilità espressive individuali e di armonizzazione collettiva. Il gruppo nasce esprimendosi sostanzialmente attraverso l’improvvisazione, scaturita da alcune immagini o suggestioni (visive, sonore, immaginarie) e si realizza all’interno di una struttura definita da alcuni segnali di conduzione e da precisi tempi di esecuzione. Il loro primo disco “Primio” è uscito a dicembre 2016 e vanta la collaborazione di numerosi musicisti del panorama underground nazionale ed internazionale, come Six Organs of Admittance, Julia Kent, Fabrizio Modonese Palumbo, Paul Beauchamp ed altri.

ASCOLTA | loceanband.bandcamp.com