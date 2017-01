“Al Molina stiamo indagando anche su altro”

Il commissario della Fondazione Molina, Carmine Pallino, interviene sulla vicenda del ricorso al tar (leggi l’articolo) intentata da 4 ex membri del cda contro la loro rimozione decisa a novembre dalla Regione Lombardia. In una nota ufficiale, il commissario afferma che “continua a lavorare per le attività da svolgere nell’ambito delle quali si stanno rilevando dei fatti ritenuti degni di ulteriore e serio approfondimento e che saranno resi noti nei tempi e nei modi previsti alle autorità preposte”. (foto, la riunione della commissione regionale sanità)

Pallino tuttavia scrive una frase che appare già significativa: “Vi posso anticipare che i rilievi mossi non riguardano solo la ben nota vicenda di taluni prestiti obbligazionari sottoscritti”.

La nota del commissario straordinario colpisce per almeno due motivi: il primo è che da queste parole si capisce che, nella sua ricognizione, il commissario ha trovato anche altre problematiche oltre a quelle finora emerse sulla stampa. La seconda è che il Commissario, nella nota, usa il plurale, cioè non parla di un prestito obbligazionario solo, ma di “alcuni prestiti obbligazionari”.

“In merito al contenzioso – specifica inoltre il commissario Carmine Pallino -. essendo l’azione rivolta anche contro la Fondazione Paolo e Tito Molina onlus, questa interverrà nelle sedi competenti anche con riferimento a quello che i legali di controparte a pagina 4 del ricorso definiscono gestione virtuosa della presidenza Campiotti“. Il primo febbraio Pallino parlerà davanti alla commissione conoscitiva del consiglio regionale ed esporrà i risultati della ricognizione interna”.