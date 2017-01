Al Pasta arriva Eugenio Finardi con i suoi “40 anni di musica ribelle”

Eugenio Finardi sarà per la prima volta sul palco del Teatro Giuditta Pasta di Saronno. In questo tour propone per la prima volta l’intera scaletta dell’album “Sugo” a quarant’anni dalla sua uscita. L’esibizione è in programma per venerdì 13 gennaio alle 21 con lo spettacolo “40 anni di musica ribelle”.

Il cantautore guru degli indipendenti, simbolo della libertà artistica più totale, torna sul palco in tutta Italia con uno spettacolo completamente nuovo dal titolo “40 anni di musica ribelle”, a 40 anni dall’uscita di “Sugo”, il disco del 1976 che lo ha portato al successo e in cui sono contenuti, oltre alla canzone manifesto “Musica Ribelle”, alcuni tra i brani più rappresentativi della sua carriera, come “La Radio”, “Voglio” e “Oggi ho imparato a volare”.

Grato al suo pubblico per il feeling crescente che si crea ad ogni nuovo spettacolo, Eugenio Finardi proporrà per la prima volta dal vivo l’intera scaletta dell’album “Sugo”, utilizzando gli arrangiamenti originali degli anni ‘70 e regalando riflessioni inedite sulla nascita dei brani del disco e sul metodo di lavoro in studio, completamente diverso 40 anni fa e oggi. Riportare dal vivo l’intera opera contenuta in “Sugo” significa far conoscere al pubblico un mondo musicale e umano prezioso: un’iniziativa che non ha nulla dell’”operazione nostalgia”, e che è mossa invece dall’esigenza di rispondere a domande che oggi come 40 anni fa, aprono un dibattito: cosa significa fare “musica ribelle”? Chi sono i “ribelli” al giorno d’oggi e nella società civile?

Venerdì 13 gennaio | ore 21.00

Eugenio Finardi in:

40 ANNI DI MUSICA RIBELLE

Biglietti:

intero € 30

ridotto under14 € 25