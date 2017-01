Al Pasta una grande serata di beneficienza con la Saronno Point

fabrizio vendramin anche io

Domenica Show. È il titolo di una grande serata benefica organizzata da SARONNO POINT OLUS con il Patrocinio del Comune in programma domenica 19 Febbraio alle 20.30 al “Teatro Giuditta Pasta” di Saronno. Il tutto per la raccolta fondi destinata all’acquisto di una Unita’ Ecografica Portatile Multidisciplinare per il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno (nuovo progetto dell’anno 2017 dopo la donazione delle 12 poltrone multifunzionali al reparto Day Hospital presentate nel dicembre 2016). INGRESSO EURO 15

Prevendita presso la biglietteria del Teatro il Mercoledì e Sabato dalle 10 alle 14 – il Giovedì e Venerdì dalle 15 alle 18

Info 3386374481

Si alterneranno sul palco:

ALESSANDRA IERSE da Zelig. Inizia la sua carriera facendo svariati personaggi in programmi radiofonici, poi elemento di disturbo di Paolo Bonolis nel programma serale “SABATO NOTTE LIVE” di Canale 5. Entra a far parte del laboratorio ZELIG per le nuove scoperte composto da solo attrici donne “Oggi le comiche”. I suoi personaggi sono: BRUNA instancabile lavoratrice bergamasca, EVA KENT moglie bolognese del mitico Diabolik, MAGA VERA cartomante calabrese, ROBERTA con la sua “R” moscia polemizza su tutto ciò che le viene detto, JOLANDA la famosa prostituta confusionaria bergamasca, in carcere nella premiata trasmissione di Canale 5 “BELLI DENTRO”

ANTONIO MEZZANCELLA da Tu si que vales. Una divertente serata dedicata alle imitazioni. Si sta affermando nel mondo della radio e della televisione come il nuovo Fiorello . Inizia come animatore nei villaggi , nel 2004 la svolta al Festival di Castrocaro proponendo una serie di imitazioni di personaggi famosi, cantando le canzoni di Ramazzotti, Celentano e Baglioni conquista la vittoria. Poi la chiamata di Massimo Giletti che lo vuole con se’ su Rai Uno, nel frattempo anche Mediaset si accorge di lui ED ENTRA NEL CAST DI “Buona Domenica”, continua con Radio Deejay con Nicola Savino per poi approdare alla finale della trasmissione “Tu si que vales” su Canale 5 dove si classifica al secondo posto.

FABRIZIO VENDRAMIN da Italia’s Got Talent. Quella voglia di andare oltre, sotto l’occhio vigile e vigilante dell’Artista, che affabilmente spia le realtà e le utopie della vita. Vince il Talent conquistando la finale con la sua particolare arte pittorica musicale. Dopo la maturità artistica si iscrive alla Accademia di Belle Arti di Milano presso la cattedra del Maestro scultore Enrico Mandrini. Inizia a lavorare prima come restauratore, come cartellonista pubblicitario, come decoratore per la realizzazione di grandi murales, specializzato nella tecnica del trompe d’oeil. Si dedica alla pittura appassionandosi all’arte figurativa, alla ritrattistica ed alle copie d’autore. Praticamente la storia di una ARTigiano.

MARCO MURARO da Io canto. Giovane cantante che ama i Gemelli Diversi e rapper famosi già passato su diversi pachi fra cui il Festival Canoro della Saronno Point, il Festival dei Talenti di Varese, Futuriamo 2013, Note per la ricerca 2016.

PRESENTA SHEILA CAPRIOLO conduttrice tv