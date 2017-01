Al via il concorso fotografico della rivista Oasis

Foto varie

(qui sopra una delle foto vincitrici dell’edizione 2016)

Una notizia che farà piacere ai tanti nostri lettori appassionati di fotografia.

Ha preso ufficialmente il via la nuova edizione del Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica Oasis Photocontest, il più importante evento italiano legato alla fotografia della natura e del paesaggio e uno dei maggiori a livello internazionale.

Considerato come il “Premio Oscar della fotografia naturalistica”, il contest offre a tutti i fotografi, dai professionisti ai semplici appassionati, la possibilità di concorrere per aggiudicarsi i numerosi titoli e premi in palio, per un montepremi complessivo di oltre 30.000 euro. Le immagini più belle entreranno a far parte del prestigioso catalogo, stampato in lingua italiana e inglese, e della mostra, che per un intero anno farà tappa nelle principali città italiane. Le 1.000 immagini che raggiungeranno la fase finale saranno inoltre pubblicate sul sito del concorso, dove potranno essere votate per l’assegnazione del premio Oasis Web.

Le iscrizioni si chiudono il 28 febbraio 2017.

– I PREMI

Al vincitore assoluto saranno consegnati un premio del valore di 2.500 Euro e un’opera in bronzo dello scultore Michele Vitaloni.

Al campione italiano un premio del valore di 1.500 Euro.

Al vincitore del Premio Oasis un premio del valore di 1.000 Euro.

Al vincitore di ogni sezione e allo sfidante al titolo (runner-up) sarà assegnato infine un premio rispettivamente di 800 Euro e 400 Euro.

«L’Oasis Photocontest – spiega Alessandro Cecchi Paone, direttore editoriale della rivista Oasis – rappresenta per ogni appassionato di fotografia l’occasione per farsi conoscere e far conoscere il proprio lavoro, ad un pubblico enorme, considerata la grande attenzione riservata all’Oasis Photocontest su giornali e riviste specializzate di tutto il mondo».

La grande novità di questa edizione è legata alla possibilità di prendere parte al concorso anche con le immagini realizzate con smart-phone, tablet e compatte. Accanto alle tradizionali sezioni in cui è richiesto il file raw, quest’anno sono state aggiunte due sezioni Open in cui non sono richiesti i file originari.

SEZIONI RAW RICHIESTE

– Pesaggio

– Mammiferi

– Uccelli e chirotteri

– Tutti gli altri animali (rettili, insetti etc)

– Storyboard

– Fotografia subacquea

– Gente e popoli

– Mondo vegetale

SEZIONI OPEN

– Open Natura

– Open Animali

SEZIONI RAGAZZI

– Baby (per i bambini fino a 14 anni)

– Junior (per i ragazzi dai 14 ai 18 anni)

Tutte le informazioni e le modalità di iscrizione sono sul sito del concorso: www.oasisphotocontest.com