Al via la rassegna Il volto riscoperto della musica

pianoforte che suona da solo

Al via come ogni anno la rassegna musicale “Il volto riscoperto della musica”, giunta alla dodicesima edizione. Come da tradizione il primo concerto sarà sabato 21 gennaio alle 21.00 nella chiesa parrocchiale di Sant’Anastasio Martire, in occasione della festa patronale.

Tutti gli appuntamenti

Chiesa di S. Anastasio • Concerto d’inaugurazione 21/01 h.21.00 Il principe della musica barocca

La Mole Armonica

Sala Convegni S. Pertini • Omaggio a Emilia Fadini

03/02 ore 21 Viaggio nell’Europa barocca Nonsolocontinuo Ensemble

17/02 ore 21 Dall’ A solo al Quartetto Baroque Mediterranean Quartet Bach…di padre in figlio

03/03 ore 21 Ensemble Italico Splendore Terra e Cielo

08/03 ore 21 Clavicembalo Elisabetta Guglielmin

11/03 ore 21 Il dolce suono della Viola da Gamba Patxi Montero e Paola Poncet

Appuntamenti extra • Biblioteca G. Rodari 28/01 11/02 25/02 04/03 h.17.00 Il musicologo racconta