Al via la sessione primaverile di “Cocquio Corsi”

Sono aperte le iscrizioni alla sessione primaverile di “CocquioCorsi”, che si terranno prevalentemente presso la Biblioteca di Comunale di Via Motto dei Grilli.

La prima fase dei corsi è iniziata con successo lo scorso autunno e ha avuto un alto numero di iscritti; per questa seconda parte l’offerta si è ulteriormente ampliata, e si potrà scegliere tra i seguenti corsi:

- INFORMATICA DI BASE

– PILATES

– CERAMICA RAKU

– SCRITTURA NARRATIVA

– PITTURA SU PORCELLANA

– CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE

– ITALIANO PER STRANIERI

– PILLOLE DI BENESSERE PER LA GESTIONE DELLO STRESS

– IN VIAGGIO VERSO L’AUTOSTIMA