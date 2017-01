Al via “Limes, confini che s’incontrano”, aperte le iscrizioni

Rassagna teatro periferico cassano valcuvia

Sono aperte le iscrizioni gratuite ai laboratori di “Limes. Confini che s’incontrano” rivolti ad adulti e bambini. Il progetto ideato da Teatro periferico, vincitore del bando Protagonismo culturale dei cittadini di Fondazione Cariplo, intende favorire l’avvicinamento dei cittadini, italiani e stranieri, ai luoghi della cultura del nostro territorio: teatri, biblioteche, sale culturali, musei.

Il programma di iniziative comincia a febbraio e comprende laboratori e workshop gratuiti, rivolti ad un pubblico di varie età e dislocati tra i comuni di Azzio, Germignaga, Maccagno e Pino con Veddasca, Castello Cabiaglio, Gavirate, Porto Valtravaglia e Cassano Valcuvia.

Le attività della nuova edizione di Limes sono incentrate sulla sperimentazione pratica di diversi linguaggi creativi come il canto, il video, la scrittura, il disegno, la costruzione di pupazzi e l’illustrazione, per la rielaborazione dei racconti autobiografici, delle interviste e dei racconti orali raccolti durante la stagione inaugurale del progetto che si è tenuta nel 2016.

Le iscrizioni ai corsi in partenza a febbraio sono aperte a tutti i cittadini: italiani e stranieri, adulti, bambini e over 60 che abbiano il desiderio di incontrare persone e culture nuove, esplorando il mondo dell’arte. Ogni laboratorio porterà alla realizzazione di vere e proprie opere d’arte che a fine progetto, nel 2018, entreranno a far parte di una grande performance conclusiva. Gli incontri sono organizzati presso biblioteche, musei, sale polivalenti e teatri del territorio, condotti da operatori esperti in orario extra lavorativo, per permetterne la frequentazione a chiunque.

Informazioni e iscrizioni: 3341185848 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it

I corsi che partono a febbraio-marzo:

AZZIO (c/o Sala Polivalente)

Laboratorio di canto condotto da Anna Maria Garriga, maestra di canto.

Inizio laboratorio: sabato 18/03/2017 dalle 10 alle 12.

Laboratorio di sartoria creativa condotto da Martina Ravelli, maestra di scenografie teatrali e costumeria. Inizio laboratorio: sabato 13/05/2017 dalle 10 alle 12.

GERMIGNAGA (c/o biblioteca comunale)

Laboratorio teatrale condotto da Dario Villa, attore e insegnante di teatro.

Inizio laboratorio: mercoledì 01/03/2017 dalle 18.45 alle 20.30.

Laboratorio di ripresa e montaggio video condotto da Valentina Malcotti, regista di cinema e teatro. Inizio laboratorio: mercoledì 08/03/2017 dalle 18.45 alle 20.30.

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA ( c/o Museo Parisi-Valle)

Passeggiate nella natura condotte da Paola Manfredi, regista teatrale.

Primo incontro organizzativo: sabato 11/02/2017 dalle 17 alle 19.

CASTELLO CABIAGLIO (c/o Sala Polivalente)

Laboratorio teatrale condotto da Giorgio Branca, attore e insegnante di teatro.

Inizio laboratorio: martedì 7/02/2017 dalle 19,30 alle 21,30

GAVIRATE (c/o biblioteca)

Laboratorio di “illustrastorie animate” (corso per bambini) condotto da Stefania Vincenzi, illustratrice e cartoonist. Inizio laboratorio: sabato 11/02/2017 dalle 10.30 alle 12,30. Laboratorio di canto (per adulti) condotto dall’insegnante Maddalena Antona di Studio’s Art & Music Factory. Inizio laboratorio: sabato 11/02/2017 dalle 10,30 alle 12,00.

CASSANO VALCUVIA (c/o Teatro Comunale)

Laboratorio teatrale per over 60 condotto da Elisa Canfora e Dario Villa, attori e insegnanti di teatro. Inizio laboratorio: martedì 14/02/2017 dalle 10 alle 11.30. Corso di scrittura creativa condotto da Alberto Cristofori, scrittore, traduttore, editor del programma televisivo Masterpiece. Inizio laboratorio: sabato 25/02/2017 dalle 10,30 alle 12,30

Età: giovani e adulti. Laboratorio teatrale per bambini stranieri condotto da Abderrahim El Hadiri, attore e narratore, e Elisa Canfora, attrice e insegnante di teatro. Inizio laboratorio: sabato 04/03/2017 dalle 15 alle 16.30.