Alfieri dalle mamme di Angera: «Vigilerò affinchè gli accordi vengano mantenuti»

Continuano gli incontri per le mamme e donne che in questi giorni stanno presidiando l’ospedale di Angera perché non chiuda il punto nascite.

Oggi, venerdì 13 gennaio, è stato il turno del consigliere regionale Alessandro Alfieri, che ha dichiarato: «Oggi ho incontrato le mamme che presidiano l’Ospedale di Angera. Ho assicurato loro che vigilerò affinché gli impegni presi dall’Assessore Gallera siano mantenuti e si trovino rapidamente i pediatri entro la fine del mese».

