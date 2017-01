Alfieri in visita alla Quiete

alfieri alessandro alfieri pd

Il segretario e consigliere regionale del Pd Alessandro Alfieri ha fatto visita alla casa di cura “La Quiete” di Varese per incontrare i lavoratori in stato di agitazione da giorni. «Ho portato la solidarietà e la vicinanza del Pd lombardo a tutti i lavoratori – dichiara Alfieri – rimarcando l’importanza che la Quiete ha per Varese. Rappresenta un punto di riferimento per la sanità della nostra provincia svolgendo anche attività in accreditamento con il servizio sanitario regionale. Ho espresso la mia preoccupazione affinché non venga disperso un importante patrimonio di professionalità cresciuto negli anni – aggiunge -, e ho confermato l’attenzione bipartisan sia dal versante regionale che del Comune di Varese. Mi sono impegnato a muovermi con gli organismi competenti regionali sia per provare a garantire fino in fondo la continuità delle attività, sia sul versante della salvaguardia dei livelli occupazionali e dell’ eventuale utilizzo degli ammortizzatori sociali».