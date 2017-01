Alla Liuc torna l’appuntamento con Telefisco

Università Cattaneo - Liuc

Anche quest’anno, la LIUC – Università Cattaneo è una delle sedi, su tutto il territorio nazionale, in cui sarà trasmesso il convegno annuale de L’Esperto Risponde – Il Sole 24 Ore, giunto alla 26° edizione.

Un appuntamento ormai tradizionale, atteso da tutto il mondo dei professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, fiscalisti e imprenditoria nazionale e locale) che passa in rassegna tutte le novità tributarie del 2017, anno particolarmente importante per le modifiche introdotte dalla legge di bilancio e dal decreto fiscale.

Fari puntati sulla rottamazione dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2016, per cui andrà presentata domanda di adesione entro il 31 marzo 2017, e numerose le novità sul versante del reddito d’impresa: dalla proroga dei superammortamenti alla riapertura delle assegnazioni ai soci. Per le piccole imprese debuttano il regime di cassa per i soggetti in contabilità semplificata e l’Iri, la flat tax al 24% per chi è contabilità ordinaria. Attenzione, inoltre, ai nuovi adempimenti come le comunicazioni IVA relative ai dati delle fatture ricevute ed emesse e delle liquidazioni d’imposta.

Non mancano, insomma, i temi d’attualità per seguire con interesse Telefisco così da avere chiarimenti sulle modalità applicative delle nuove disposizioni da utilizzare.

La LIUC è pronta ad accogliere imprese e professionisti che vogliano seguire il convegno in video conferenza. La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria esclusivamente tramite il sito de Il Sole24Ore al link http://www.ilsole24ore.com/temi-ed-eventi/telefisco-2017/

L’appuntamento è giovedì 2 febbraio alle ore 9.15 nelle aule C107, C109 e C 113 – ingresso da piazza Soldini 5. L’evento è inserito nel programma di formazione professionale continua dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio (per loro l’iscrizione è, invece, obbligatoriamente tramite il sito dell’Ordine).