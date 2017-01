Alla scuola superiore Don Milani arriva la “Fiera dell’edilizia”

don milani tradate

Una fiera dell’Edilizia e Forniture Industriali all’istituto superiore “Don Lorenzo Milani”, sede della sezione dei Geometri dell’Isiis. Un momento di incontro, quindi, tra studenti e operatori del settore, per far conoscere il mondo del lavoro e creare collegamenti anche futuri con gli studenti e tutto il territorio cittadino. Appuntamento sabato 21 gennaio a partire dalle 14.30.

«L’evento sarà l’occasione per mettere in collegamento i vari operatori presenti sul territorio, ed in particolare quelli che hanno effettuato i loro studi presso il corso per geometri, che è presente da quasi quarant’anni nel territorio del tradatese – spiegano i promotori dell’iniziativa -. La possibilità di poter essere subito libero professionista, dopo un breve tirocinio presso studi tecnici e imprese, ha fatto sì che tanti nostri ex studenti siano Titolari di aziende o studi professionali di successo».

«Vogliamo con questo evento mettere in contatto tra di loro tutti questi operatori, in modo che possiamo dare un impulso all’economia del nostro territorio – aggiungono dalla scuola -. È una fiera no profit, che ha l’intento di trovare nuovi canali di sviluppo tra le imprese e i professionisti, che hanno seguito il loro percorso didattico presso il nostro istituto».

Durante la giornata l’istituto superiore organizza anche dei laboratori per i ragazzi di terza media. Si tratta di “OpenLab” che si terrà sempre il 21 gennaio dalle 14.30 alle ore 18.30. «Si tratta di un ulteriore momento orientativo in cui i ragazzi potranno sperimentare alcune attività caratteristiche di ogni indirizzo di studio attivato presso il nostro Istituto con attività di tipo laboratoriale»

Per l’indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio l’attività consisterà proprio nella visita della Fiera dell’edilizia. Per l’indirizzo Grafica e Comunicazione verranno proposti un laboratorio di grafica ed un workshop fotografico, per l’indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing si parteciperà ad un gioco di ruolo in campo economico denominato “Business Game”. Il Liceo Artistico, con l’iniziativa “OpenArt” (ormai giunta alla sesta edizione), proporrà laboratori di fumetto, ceramica, pittura, fotografia e video, computer graphic.