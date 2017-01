Alle medie si legge Levi per non dimenticare

Foto varie

Anche quest’anno le scuole medie luinese ricorderanno, venerdì 27 gennaio, il Giorno della Memoria.

E lo faranno col tradizionale minuto di silenzio, in tutte le classi, a mezzogiorno, con la lettura commentata della poesia di Primo Levi “Se questo è un uomo”, e con gli interventi dei docenti di Italiano e/o Storia delle classi terze che, in autonomia, organizzano, con testi o filmati una lezione “per non dimenticare” questa triste pagina del programma storico-letterario della classe.

«Ricordo che il minuto di silenzio e la lettura della poesia di Primo Levi sono una tradizione che nella nostra scuola è iniziata già dal lontano 2002, quando “la Giornata della Memoria” non era commemorata come in questi ultimi anni», scrive il professor Gianni Petrotta.

Sempre per commemorare la Giornata della Memoria, mercoledì 18 scorso, alcune classi della scuola sono state al Teatro Sociale di Luino a vedere lo spettacolo “Se questo è un uomo” di Primo Levi. Ecco la relazione dell’alunna Angelica della classe II B.