Alto rischio di incendio boschivo

Un inferno di fuoco che ha divorato 60 ettari di bosco a causa di un incendio doloso che divampa da ormai diversi giorni

In questi giorni si stanno ripetendo numerosi incendi in varie aree della Lombardia. Per questa ragione c’è una allerta da parte della Protezione civile. Riprendiamo il loro comunicato.

La Sala operativa della Regione Lombardia la cui attività è coordinata dall’assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, ha emesso un avviso di moderata criticità (codice arancione) per rischio incendio boschivo, nelle zone F1 (Val Chiavenna, Sondrio), F2 (Alpi centrali, Sondrio), F4 (Verbano, Varese), F5 (Lario, Como e Lecco), F6 (Brembo, Bergamo), F7 (Alto Serio – Scalve, Bergamo), F8 (Basso Serio – Sebino, Bergamo e Brescia), F9 (Valcamonica, Brescia), F10 (Mella – Chiese, Brescia), F11 (Garda, Brescia), F12 (Pedemontana occidentale, Como, Lecco e Varese), F15 (Oltrepò pavese, Pavia).

SINTESI METEOROLOGICA

La Regione rimane interessata da correnti secche da settentrione, con ventilazione in attenuazione a tutte le quote. In particolare, venti deboli o al più a tratti moderati di direzione variabile sulle aree di pianura e sull’Appennino, moderati da nord sui rilievi alpini e prealpini oltre 1.000 metri (raffiche fino a 30-50 km/h), tra moderati e forti oltre 1.500 metri (raffiche possibili tra 40 e 80 km/h). Per tutto il periodo, precipitazioni assenti, con umidità in graduale aumento a partire dalle aree di pianura.

VALUTAZIONI EFFETTI AL SUOLO, INDICAZIONI OPERATIVE

In conseguenza dei diversi incendi sviluppatisi a partire dal primo gennaio nelle zone omogenee F1, F2, F5, F6, F9, F10 e F11, si raccomanda di intensificare le azioni di sorveglianza e pattugliamento del territorio che dovranno riguardare prevalentemente i Comuni ricadenti nelle classi di rischio 3, 4 e 5 del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi e riportati nell’allegato 4 della Direttiva regionale e i Comuni colpiti dagli incendi.

PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO

La Sala operativa segnala, inoltre, che da mercoledì 3 gennaio e fino a revoca, è attivo il periodo ad ‘Alto rischio di incendio boschivo'; vige pertanto il divieto assoluto, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.