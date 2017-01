Amore e salute, questo chiedono i desideri a Sant’Antonio

Foto varie

C’è una grande voglia d’amore. È questa la richiesta che va per la maggiore tra quelle, tantissime, che ci state inviando da buttare nel fuoco del falò di sant’Antonio.

Fino ad ora ne sono arrivate 746 e tra i desideri spiccano quelli che chiedono a Sant’Antonio un suo intervento tra le faccende di cupido (ben il 27%).

Subito dietro, invece, c’è la salute con il 23% dei desideri, seguito dalle richieste di intervento del Santo per faccende di lavoro (16,3%), gravidanza (10,8%) e matrimonio (2.1%). Segue un altro 20.9% di richieste che non riguardano nessuno di questi temi.

Ecco il risultato parziale delle richieste che avete indirizzato fino ad ora, con ben 746 desideri:

E se vi state chiedendo come facciamo a sapere queste informazioni vi diciamo subito che non abbiamo letto i vostri desideri ma solamente la categoria che avete indicato nel modulo per inviarli (come potete osservare più in basso).

Come tutti gli anni, lunedì 16 gennaio alle 21 sul sagrato della chiesa di sant’Antonio Abate a Varese, si rinnova la centenaria tradizione varesina, quella del falò di sant’Antonio e un antico rito: gettare il proprio desiderio (di amore, matrimonio, ma non solo) nella pira, perché sant’Antonio lo esaudisca. In moltissimi vanno in piazza Motta con quella precisa intenzione, anche se non tutti ci riescono.

Da qualche anno, ormai, sapete però che Varesenews si preoccupa anche di loro.

Per chi non potrà essere lunedì al falò di sant’Antonio, oppure per chi ci andrà, ma ha paura di non arrivare fino alla pira, Varesenews provvede anche quest’anno al servizio: “Scrivi il tuo desiderio, a buttarlo nel fuoco ci pensa Varesenews“.

Con una novità per quest’anno: per garantire l’anonimato, e allo stesso tempo stilare una statistica degli argomenti più richiesti a sant’Antonio, i bigliettini ve li facciamo compilare nel modulo qua sotto. Scrivete e inviate: riceverete una conferma di “avvenuta spedizione” del biglietto e vi faremo sapere anche quali sono i più romantici e curiosi. E alla fine, come sempre, li butteremo nel fuoco per voi.